THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması paylaşımı - Haberler
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THY'den "Fiyatı Koru" uygulaması paylaşımı

AA - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların seyahatlerini planlarken bulduğu uygun biletleri "Fiyatı Koru" özelliği ile sabitleyebileceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların seyahatlerini planlarken bulduğu uygun biletleri "Fiyatı Koru" özelliği ile sabitleyebileceğini duyurdu.

THY'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fiyatı Koru" uygulaması videolu olarak anlatıldı.

Yolcuların THY ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarıyla uçabileceği kaydedilen paylaşımda, "Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

THY'den Fiyatı Koru uygulaması paylaşımı

THY'den Fiyatı Koru uygulaması paylaşımı

THY'den Fiyatı Koru uygulaması paylaşımı

THY'den
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması paylaşımı - Haberler
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