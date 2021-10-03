THY, 2021 yılında 60 bine yakın yakın evcil hayvanı misafir etti

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2021 yılında 59 bin 534 evcil hayvanı uçaklarda misafir ettiklerini duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından evcil hayvan taşımacılığına ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Evcil hayvan dostlarımıza daha iyi hizmet vermek için İstanbul Havalimanı'nda özel kontuar açtığımızı biliyor musunuz? 2021 yılında şimdiye kadar 59 bin 534 evcil hayvan dostumuzu uçaklarımızda misafir ettik. Süreçlerimizi daha da iyileştirmek için canla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.