THODEX SORUŞTURMASINDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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THODEX SORUŞTURMASINDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

THODEX SORUŞTURMASINDA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Thodex soruşturmasında aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Thodex soruşturmasında aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında ek gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şirketin firari CEO'su Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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