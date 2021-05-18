İSTANBUL ? THODEX SORUŞTURMASI; YAZILIMCI ORAL ÇINAR HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

THODEX soruşturmasında şirketin yazılımcılarından şüpheli Oral Çınar, savcılık ifadesinin alınmasının ardından, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

THODEX soruşturmasında şirketin yazılımcılarından şüpheli Oral Çınar, savcılık ifadesinin alınmasının ardından, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Thodex soruşturması kapsamında firari bulunan Oral Çınar, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Çınar, burada savcıya ifade verdi. Savcılık, ifade vermesinin ardından 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüpheli Oral Çınar, hakimliğe sevk edilirken kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı