Theo Hernández kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Theo Hernández hayatı ve biyografisi nedir?
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Theo Hernández kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Theo Hernández hayatı ve biyografisi nedir?

30.12.2020 23:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 23:44
Theo Hernández kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Theo Hernández hayatı ve biyografisi nedir?

Theo Hernández kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Theo Hernández hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

THEO HERNANDEZ KİMDİR?

İspanyol asıllı Fransız futbolcu Theo Hernández, 6 Ekim 1997 tarihinde Marsilya'da dünyaya geldi. Ailesinin İspanya'ya dönmesi nedeniyle ülkesinde futbola başlayan genç futbolcu Rayo Majadahonda altyapısına girdi. 2007'ye kadar bu takımın formasını giyen Hernández, yetenekleri ile dikkat çekti ve Madrid'in devlerinden Atletico Madrid'e geçti.

Kırmızı-Beyazlı kulübün alt yaş kategorilerinde başarıyla forma giymesine rağmen A takımda kendine yer bulamadı ve gelişmesi için 2016 sezonunun başında Deportivo Alaves'e kiralandı. Mavi-Beyazlılar'da kiralık forma giydiği dönemde başarılı performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çeken Theo Hernández sezon sonunda takıma döndü ancak yeni sezonda Madrid'in en büyüğünün formasını giyecekti.

Real Madrid, Alaves'te kendini gösteren oyuncu için ezeli rakibi Atletico Madrid'e 30 milyon Euro ödedi ve Hernández'i renklerine bağladı. Eflatun-Beyazlılarda Marcelo gibi önemli isimlerin arkasında kalan Theo 12 maçta forma giyerken, 1 asistle takımına katkı sağladı.

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