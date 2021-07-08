The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri 2021! The Witcher 3: Wild Hunt kaç GB?
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The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri 2021! The Witcher 3: Wild Hunt kaç GB?

The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri 2021! The Witcher 3: Wild Hunt kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

CD Projekt RED tarafından geliştirilen üçüncü şahıs nişancı oyunu The Witcher 3: Wild Hunt milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Durum böyle olunca, The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, The Witcher 3 sistem gereksinimleri nelerdir? The Witcher 3 kaç GB? Detaylar haberimizde...

Oyun, bir açık dünya oyunudur. Wild Hunt'ın haritası, önceki oyunlarına göre yaklaşık 30 kat daha büyüktür. Ayrıca bir başka açık dünya oyunu olan Grand Theft Auto V'dan ise 1.5 kat büyüktür. Haritanın bir ucundan diğer ucuna at ile gitmek yaklaşık 40 dakika sürmektedir.

Oyunda at, tekne kullanma gibi özelliklerin yanı sıra "Fast-Travel" adı verilen hızlı seyahat yapma imkânı da vardır. Bu sayede oyuncular önceden gittikleri bölgelere zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde gidebilmektedir. Oyunun ana görevleri yaklaşık 50 saat sürmekle beraber yan görevlerle birlikte bu süre 100 saati bulabilmektedir.

Oyunseverlerin en beğendiği ve keyif aldığı nişancı oyunları arasında yer alan The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, The Witcher 3: Wild Hunt oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? The Witcher 3: Wild Hunt PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! The Witcher 3: Wild Hunt kaç GB? Sizler için derledik...

THE WITCHER 3: WILD HUNT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1)
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660/ AMD Radeon HD 7870
  • İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz/ AMD Phenom II X4 940
  • Bellek: 6 GB RAM
  • HDD: 40 GB
  • DirectX 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 (8.1)
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770/ AMD Radeon R9 290
  • İşlemci: Intel Core i7 3770 3,4 GHz/ AMD AMD FX-8350 4 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • HDD: 40 GB
  • DirectX 11

THE WITCHER 3: WILD HUNTKAÇ GB?

The Witcher 3: Wild Hunt grafikleri ortalama donanımlı bir PC sistemine sahip olmayı gerektiriyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 40 GB yer kaplamaktadır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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