The Walking Dead Çizgi Romanları Resmen Sona Erdi

The Walking Dead, çoğu kişi tarafından dizisiyle tanınsa da orijinalinde siyah beyaz bir çizgi roman olarak ortaya çıkmıştır. Image Comics adlı bir yayınevinden çıkan The Walking Dead, 16 yıllık yolculuğunu 193. sayıda sona erdirdi. Seri, Robert Kirkman ve Charlie Adlard'ın eseriydi.

Açık konuşmak gerekirse hem çizgi roman hem de dizi önemli şekilde kan kaybediyordu. Son dönemde bütün parıltısını yitirmeye başlayan seri, hiçbir uyarı vermeksizin sona erdi.

Seyirci olarak bir hikayenin sona ermekte olduğunu anlayabilmekten nefret ettiğini, bir yapımın sonuna geldiğini anlamayı hiç sevmediğini söyleyen Kirman, bu nedenle serinin sonunu sürpriz olarak tasarladı.

Seriyi sona erdirmenin bir karakteri öldürmekten çok da farklı olmadığını, sadece daha zor olduğunu söyleyen Kirkman, hikayenin kendisine olması gerekeni söylediğini ve ona göre hareket ettiğini söyledi. Seri boyunca kestirilemezliğin ve sürprizlerin önemli olduğunu söyleyen isim, sonun da buna uygun olması gerektiğini ekledi.

AMC'nın Walking Dead yapımlarının arkası kesilmese de, çizgi roman Rick Grimes'ın hiayeden ayrılmasından hemen sonra sona ermiş oldu. Yine de çizgi romanın bitmesi demek bütün markanın rafa kalkması demek değil. AMC'de yan seri olarak ortaya çıkan Fear the Walking Dead devam ediyor. Rick Grimes'ın merkezinde olduğu bir film ve bir başka the Walking Dead dizisi hazırlayan AMC, elindeki markayı daha uzun süre kullanacak gibi duruyor.