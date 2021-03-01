The Sinking City oyunun Steam üzerinden sunulmasını istemiyor

The Sinking City; PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One ve PC platformlarında hizmete sunulan bir aksiyon macera oyunu olarak geniş kitleler tarafından oynanıyor. Oyunun tasarlayıcıları Frogwares iken dağıtımcısı ise Nacon olarak karşımıza çıkıyor.

THE SINKING CITY'NİN STEAM'DE SATILMASI İSTENMİYOR

Hadiseler Frogwares'in Nacon'u hedef almasıyla başladı. Yapımcı şirketin söylediğine göre Nacon, Frogwares'e parasını vermeden sözleşmeyi donndurduğu söyleniliyor. Dağıtımcı Nacon'un iddiasına göre de Frogwares yalan konuşuyor. Ortada bilinmez bir durum olduğu söylenebilir.

Olayların fitilini ateşleyen taraf ise yapımcı ekip oldu. Yaptığı açıklamaya göre Fragwares, Steam'deki versiyonun kendi oyunları olmadığını ve satın alınmaması gerektiğini dile getirdi. Ve yanında PlayStation 5 için hem yapımcıları hem de dağıtımcılarının kendileri olduğunu da sözlerine ekledi. Nacon ile yaşanan bu hadiseden dolayı PlayStation 4 oyuncuları, bedava bir şekilde PlayStation 5 yükseltmesini tamamlayamadı. Nacon ise bu olayları mahkemeye taşımış durumda. Şirketlerin arasındaki bu anlaşmazlık nasıl sonuçlanacağı ve nereye varacağı merakle bekleniliyor. Bu kavgadan üç tarafında zararlı çıktığı söylenilebilir. Üçüncü taraf ne yazıkki oyuncular olmuş durumda oluyor. Hem PC oyuncuları hem de PlayStation 4 oyuncuları ne yazikki kötü durumda. Firmanın, yakın zaman içerisinde bir açıklama yapacağı belirtilmiş durumda.