The Simpsons sevenlerini yasa boğan ölüm haberi
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The Simpsons sevenlerini yasa boğan ölüm haberi

01.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:50
The Simpsons sevenlerini yasa boğan ölüm haberi

ABD'nin en uzun soluklu çizgi dizisi The Simpsons'ın (Simpsonlar) yazım ve yapım ekibinde yer alaN 57 yaşındaki Marc Wilmore, hayatını kaybetti. İşte Marc Wilmore'un ölüm nedeni...

Efsane çizgi dizi The Simpsons ve komedi dizisi In Living Color'ın yazarı Marc Wilmore, koronavirüs nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti.& ;

SAĞLIK SORUNLARI VARDI

Marc Wilmore'un ölümünü komedyen olan kardeşi Larry Wilmore, Twitter hesabından duyurdu. Larry Wilmore, kardeşinin koronavirüsün yanı sıra, son birkaç yıldır diğer sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini belirtti.& ;

EMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Efsane çizgi dizi The Simpsons'ın yazım ekibine 2002 yılında dahil olan Marc Wilmore, 2015'e kadar animasyon komedi dizisinin 12 bölümünü yazdı. Wilmore, 2008'de yazdığı bölüm için Emmy ödülü almıştı.& ;

Wilmore ayrıca, 'The PJs' ve 'F Is For Family' dizilerinin yapımlarında da yer almıştı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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