The Silencing Filmi The Silencing filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Silencing filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Toplumdan uzakta, yalnız yaşayan avcı olan bir adamın kızı, yıllar önce kaçırılmıştır. Kayıp kız uzun süre aransa da pek bir sonuç çıkmaz. Yıllar geçse de kızını aramaktan vazgeçmeyen avcı ve yerel bir şerif, kızı kaçırmış olabilecek bir katili bulmak için yola çıkar. Yolculuk sırasında avcı ve şerif, kendilerini bir kedi fare oyununun içinde bulur.

Yönetmen: Robin Pront

Senaryo: Micah Ranum

Oyuncular: Annabelle Wallis, Zahn McClarnon, Melanie Scrofano, Nikolaj Coster-Waldau, Hero Fiennes Tiffin, Danielle Ryan, Josh Cruddas, Kayla Dumont, Daina Barbeau, Charlotte Lindsay Marron, Sharon Canovas, Shaun Smyth, Brielle Robillard, Heather Stevenson, Annastasia Boston, Mark Charles Cowling, Justin James Remeikis, Lisa Cromarty, Bart Rochon, Miranda McColman

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Silencing

Yapımcı Firma: Anova Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Kanada, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 93 dk.

Dağıtıcı Firma: Anova Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com