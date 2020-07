The Silencing Filmi The Silencing filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Silencing filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Toplumdan uzakta, yalnız yaşayan avcı olan bir adamın kızı, yıllar önce kaçırılmıştır. Kayıp kız uzun süre aransa da pek bir sonuç çıkmaz. Yıllar geçse de kızını aramaktan vazgeçmeyen avcı ve yerel bir şerif, kızı kaçırmış olabilecek bir katili bulmak için yola çıkar. Yolculuk sırasında avcı ve şerif, kendilerini bir kedi fare oyununun içinde bulur. Yönetmen: Robin Pront Senaryo: Micah Ranum Oyuncular: Annabelle Wallis, Zahn McClarnon, Melanie Scrofano, Nikolaj Coster-Waldau, Hero Fiennes Tiffin, Danielle Ryan, Josh Cruddas, Kayla Dumont, Daina Barbeau, Charlotte Lindsay Marron, Sharon Canovas, Shaun Smyth, Brielle Robillard, Heather Stevenson, Annastasia Boston, Mark Charles Cowling, Justin James Remeikis, Lisa Cromarty, Bart Rochon, Miranda McColman Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: The Silencing Yapımcı Firma: Anova Pictures Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Kanada, ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 93 dk. Dağıtıcı Firma: Anova Pictures Vizyon Tarihi: 01.01.2070 The Silencing Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com