The Seven Filmi The Seven filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Seven filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Şeytana tapan bir grup, altmış yıl önce malikanelerini yerle bir eden gizemli bir yangında hayatını kaybeder. Malikanenin yerine ise yıllar sonra bir kolej inşa edilir. Bu kolejde okuyan 7 kişi bir odada kilitli kalırlar. Yönetmen: Richard Colton Senaryo: Richard Colton Oyuncular: Dean Cain, Dave Courtney, Robert Wilder, Amar Adatia, Jess Impiazzi, Amber Doig-Thorne, Luke Higgins, Josh Harwood, Ayvianna Snow, Sinitta, Alex Reid, Matt Lapinskas, Morgan-Alexandra Long, Tony Fadil, Shizzio , Gary Webster, Christopher Jenner Cole, Myles Green, Maxy Melrose, Alfie Parlour, Swaylee Loughnane, Ivan Moy, Lucy Warren, Joanna Andr, Julie Turrell, George Taylor, Henry Tayler, Cherry Olivia, Kymarni Appleton, Edward Morley, Luna Austin, Shaun Lucas, Tazmin Black, Jessica Keilty, Yasemin Burt, Ami Avı, Matt Harvey, Molly Gardner, Chris Fraser, Olivia Fanders, Hilary Agostini, Stephanie Davey, Mustafa Ekran, Zoe Powell, Samantha Ward, Kelly Wells, Mark Preston Filmin Türü: Korku Orijinal Adı: The Seven Yapımcı Firma: Vişne Production Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: İngiltere Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 79 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 19.03.2021