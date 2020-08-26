The Seven Filmi
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The Seven Filmi

The Seven filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Seven filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Seven Filmi
26.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:58

Şeytana tapan bir grup, altmış yıl önce malikanelerini yerle bir eden gizemli bir yangında hayatını kaybeder. Malikanenin yerine ise yıllar sonra bir kolej inşa edilir. Bu kolejde okuyan 7 kişi bir odada kilitli kalırlar.

Yönetmen: Richard Colton

Senaryo: Richard Colton

Oyuncular: Dean Cain, Dave Courtney, Robert Wilder, Amar Adatia, Jess Impiazzi, Amber Doig-Thorne, Luke Higgins, Josh Harwood, Ayvianna Snow, Sinitta, Alex Reid, Matt Lapinskas, Morgan-Alexandra Long, Tony Fadil, Shizzio , Gary Webster, Christopher Jenner Cole, Myles Green, Maxy Melrose, Alfie Parlour, Swaylee Loughnane, Ivan Moy, Lucy Warren, Joanna Andr, Julie Turrell, George Taylor, Henry Tayler, Cherry Olivia, Kymarni Appleton, Edward Morley, Luna Austin, Shaun Lucas, Tazmin Black, Jessica Keilty, Yasemin Burt, Ami Avı, Matt Harvey, Molly Gardner, Chris Fraser, Olivia Fanders, Hilary Agostini, Stephanie Davey, Mustafa Ekran, Zoe Powell, Samantha Ward, Kelly Wells, Mark Preston

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Seven

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 79 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 19.03.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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