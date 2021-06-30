The service is unavailable hatası ne demek, Türkçe'si nedir? MEB LGS sonuçları! MEB çöktü mü? 503 hatası nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

The service is unavailable hatası ne demek, Türkçe'si nedir? MEB LGS sonuçları! MEB çöktü mü? 503 hatası nedir?

The service is unavailable hatası ne demek, Türkçe'si nedir? MEB LGS sonuçları! MEB çöktü mü? 503 hatası nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İnternette sıklıkla rastlanılan hatalardan olan HTTP Error 503 hatası hakkındaThe service is unavailable hatası ne demek, Türkçe'si nedir? MEB çöktü mü? 503 hatası nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor.

The service is unavailable hatası, an itibari ile araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda MEB çöktü mü?The service is unavailable hatası ne demek, Türkçe'si nedir? 503 hatası nedir? sorularının yanıtları araştırılıyor.

THE SERVICE IS UNAVAILABLE HATASI NE DEMEK?

503 hatası kullanıcılardan gelen isteklere karşılık olarak sunucunun gönderebileceği bazı hata kodlarından bir tanesi. "Service Unavailable" hatası kullanıcıya erişmeye çalıştığı internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını göstermektedir.

Türkçesi ise "SERVİSE ULAŞILAMIYOR" olarak çevrilmekte.

503 HATASI NEDİR?

503 Hata mesajıyla karşılaşıldığı hata, 503 Service Unavailable hatası olarak adlandırılır.

MEB ÇÖKTÜ MÜ?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB çökmedi ancak bazı kullancılar 503 hatası almaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
The service is unavailable hatası ne demek, Türkçe'si nedir? MEB LGS sonuçları! MEB çöktü mü? 503 hatası nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 10:49:36. #1.15#

title