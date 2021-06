The service is unavailable hatası ne demek, Türkçe'si nedir? MEB LGS sonuçları! MEB çöktü mü? 503 hatası nedir?

İnternette sıklıkla rastlanılan hatalardan olan HTTP Error 503 hatası hakkındaThe service is unavailable hatası ne demek, Türkçe'si nedir? MEB çöktü mü? 503 hatası nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor.

THE SERVICE IS UNAVAILABLE HATASI NE DEMEK?

503 hatası kullanıcılardan gelen isteklere karşılık olarak sunucunun gönderebileceği bazı hata kodlarından bir tanesi. "Service Unavailable" hatası kullanıcıya erişmeye çalıştığı internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını göstermektedir.

Türkçesi ise "SERVİSE ULAŞILAMIYOR" olarak çevrilmekte.

503 HATASI NEDİR?

503 Hata mesajıyla karşılaşıldığı hata, 503 Service Unavailable hatası olarak adlandırılır.

MEB ÇÖKTÜ MÜ?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB çökmedi ancak bazı kullancılar 503 hatası almaktadır.