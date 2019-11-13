The Room Filmi

13.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:58

Christian Volckman'in yönetmenliğini yaptığı drama, gizem ve bilim-kurgu temalı filmin senaryosunu Eric Forestier kaleme alıyor. Başrolleri ise Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson, Fransic Chapman ve John Flanders paylaşıyorlar.

Yönetmen: Christian Volckman

Senaryo: Christian Volckman, Eric Forestier, Sabrina B. Karine

Oyuncular: Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson, John Flanders, Francis Chapman, Vince Drews, Marianne Bourg, Oscar Lesage, Carole Weyers, Michaël Kahya, Jean-Louis Sbille, Victor Meurice, Livio Siscot, Heather Bailly-Gade, Isaac Kaminski, Maximillien Jadin, Éric Gigout

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Room

Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, Lüksemburg, Belçika

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 10.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com