The Room Filmi
The Room filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Room filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Christian Volckman'in yönetmenliğini yaptığı drama, gizem ve bilim-kurgu temalı filmin senaryosunu Eric Forestier kaleme alıyor. Başrolleri ise Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson, Fransic Chapman ve John Flanders paylaşıyorlar.
Yönetmen: Christian Volckman
Senaryo: Christian Volckman, Eric Forestier, Sabrina B. Karine
Oyuncular: Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson, John Flanders, Francis Chapman, Vince Drews, Marianne Bourg, Oscar Lesage, Carole Weyers, Michaël Kahya, Jean-Louis Sbille, Victor Meurice, Livio Siscot, Heather Bailly-Gade, Isaac Kaminski, Maximillien Jadin, Éric Gigout
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Room
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Lüksemburg, Belçika
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 10.04.2020
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