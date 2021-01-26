The Ritz-Carlton Istanbul'un İş Geliştirme ve Gelirler Direktörlüğü'ne, Zeynep Adıgüzel atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

The Ritz-Carlton Istanbul'un İş Geliştirme ve Gelirler Direktörlüğü'ne, Zeynep Adıgüzel atandı

26.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:36
The Ritz-Carlton Istanbul'un İş Geliştirme ve Gelirler Direktörlüğü'ne, Zeynep Adıgüzel atandı

Otelcilik sektörünün deneyimli isimlerinden Zeynep Adıgüzel, The Ritz-Carlton, Istanbul'un İş Geliştirme ve Gelirler Direktörü olarak terfi etti.

Otelcilik sektörünün deneyimli isimlerinden Zeynep Adıgüzel, The Ritz-Carlton, Istanbul'un İş Geliştirme ve Gelirler Direktörü olarak terfi etti.

TheRitz-Carlton, Istanbul'un İş Geliştirme ve Gelirler Direktörlüğü görevine, uzun yıllar otel bünyesinde görev yapan Zeynep Adıgüzel getirildi. Adıgüzel, yeni unvanı çerçevesinde otelin tüm İş geliştirme ve gelir yönetimi alanlarından sorumlu olacak. 

Kariyer yolculuğuna 2003'te The Ritz-Carlton, Istanbul'da başlayan Zeynep Adıgüzel, 2010 yılına kadar çeşitli rollerde görev aldıktan sonra Divan Istanbul'a Rezervasyon ve Gelirler Direktörü olarak transfer oldu. 2011-2017 yılları arasında ise Mövenpick Hotel Istanbul'un Gelirler ve E-ticaret Direktörlüğü görevini üstlendi. Son olarak 2018 yılından bu yana Türkiye'de bulunan Mövenpick otellerinin Gelirler Bölge Direktörlüğünü yürüten Adıgüzel, 10 yıllık aradan sonra The Ritz-Carlton, Istanbul'a Gelirler Direktörü olarak geri döndü.

İstek Vakfı Tarabya Kemal Atatürk Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Zeynep Adıgüzel, kariyeri boyunca pek çok ödüle de layık görüldü.

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Seçil Gür Aleyna Tilki Ceyda Düvenci
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Gökhan Gönül Alper Ulusoy Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: The Ritz-Carlton Istanbul'un İş Geliştirme ve Gelirler Direktörlüğü'ne, Zeynep Adıgüzel atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:52:57. #1.14#
title