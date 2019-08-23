The Mill, Uyku Eğitimi Workshopuna Sponsor oldu

23.08.2019 16:12

Şık ve rahat giyime yeni bir vizyon katan Qras markasının her ay düzenli olarak yaptığı Workshoplarının bu ayki teması 'Erken Yaşta Uyku Eğitimi' İrlandalı Anne -Esra Şimşek ile gerçekleşti. Etkinliğin konusu bebeklerin uyku eğitimi olunca anneler içecek sponsoru The Mill Coffee ile kahve keyfi yaptılar.

Kadınları destekleyen projede buluştular

Qras, İrlandalı Anne ve The Mill Coffee kadınlara yönelik projelere verdikleri destekle birçok platformda marka olarak konumlanırken bu sefer bir Workshopta işbirliğine imza attı. Anne adaylarının, annelerin ve hemşirelerin de bir araya geldiği etkinlikteBomonti'deki Qras Studio'da yapıldı.

Bebekler mışıl mışıl uyurken anneler kahve keyfi yaptı

Workshop'un teması uyku eğitimi olunca etkinlikteki bebekler doğru teknikle uyutulduktan sonra anneler de hem Qras ürünlerini inceleme imkanı buldu hem de kahve sohbetleri yaptı. Birbirinden keyifli anların yaşandığı etkinlik, konuklara Take Away bardaklarda kahve ikramının ardından sona erdi.