The Matrix 4 Filmi
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Matrix serisinin 4. halkası The Matrix 4'ün başrolünde bir kez daha usta oyuncu Keanu Reeves yer alıyor. Filmde Reeves'e Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris ve Jessica Henwick eşlik ediyorlar.
Yönetmen: Lana Wachowski
Senaryo: Lana Wachowski, Aleksandar Hemon, David Mitchell
Oyuncular: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Matrix 4
Yapımcı Firma: NPV Entertainment
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Vizyon Tarihi: 21.01.2022
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