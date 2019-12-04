The Matrix 4 Filmi

04.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:58

Matrix serisinin 4. halkası The Matrix 4'ün başrolünde bir kez daha usta oyuncu Keanu Reeves yer alıyor. Filmde Reeves'e Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris ve Jessica Henwick eşlik ediyorlar.

Yönetmen: Lana Wachowski

Senaryo: Lana Wachowski, Aleksandar Hemon, David Mitchell

Oyuncular: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Matrix 4

Yapımcı Firma: NPV Entertainment

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Vizyon Tarihi: 21.01.2022



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Kaynak: InterSinema.com