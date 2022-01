The Last of Us Remake geliyor! İşte çıkış tarihi

Oyun söylentileri ile tanınan Tom Henderson'ın paylaştığı bir Tweet'te The Last of Us remake'in bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Proje Sony tarafından resmi olarak onaylanmamış olsa da, Bloomberg geçen Nisan ayında oyunun remake'inin PS5'e çıkacağını bildirmişti. Sony, oyun üzerinde bir destek rolüne geçmeden önce projenin başlangıçta PlayStation'ın Görsel Sanatlar Hizmet Grubu'nda geliştirilmekte olduğunu iddia etti.

The Last of Us remake'in PlayStation 5'e çıkış tarihi olarak 2022'nin ikinci çeyreği olarak bildirildi. Ayrıca Naughty Dog'un ilk bağımsız çok oyunculu oyunu geliştirdiği biliniyor. Henderson stüdyonun Last of Us Part 2 Director's Cut'ı yaptığını iddia ediyor.

Oyunların yanı sıra, HBO şu anda Haziran ayında çekimleri tamamlaması planlanan The Last of Us oyunundan uyarlanan bir HBO dizisi çekiyor, bu da TV dizilerinin tipik yapım süreleri göz önüne alındığında, dizinin yıl sona doğru yayınlanabileceği anlamına gelmektedir.

Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022?? pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

