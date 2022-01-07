The Last of Us Remake geliyor! İşte çıkış tarihi - Haberler
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The Last of Us Remake geliyor! İşte çıkış tarihi

The Last of Us Remake geliyor! İşte çıkış tarihi
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Söylentilere göre The Last of Us remake'in PlayStation 5 versiyonu 2022'de piyasaya sürülecek.

Oyun söylentileri ile tanınan Tom Henderson'ın paylaştığı bir Tweet'te The Last of Us remake'in bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Proje Sony tarafından resmi olarak onaylanmamış olsa da, Bloomberg geçen Nisan ayında oyunun remake'inin PS5'e çıkacağını bildirmişti. Sony, oyun üzerinde bir destek rolüne geçmeden önce projenin başlangıçta PlayStation'ın Görsel Sanatlar Hizmet Grubu'nda geliştirilmekte olduğunu iddia etti.

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The Last of Us remake'in PlayStation 5'e çıkış tarihi olarak 2022'nin ikinci çeyreği olarak bildirildi. Ayrıca Naughty Dog'un ilk bağımsız çok oyunculu oyunu geliştirdiği biliniyor. Henderson stüdyonun Last of Us Part 2 Director's Cut'ı yaptığını iddia ediyor.

Oyunların yanı sıra, HBO şu anda Haziran ayında çekimleri tamamlaması planlanan The Last of Us oyunundan uyarlanan bir HBO dizisi çekiyor, bu da TV dizilerinin tipik yapım süreleri göz önüne alındığında, dizinin yıl sona doğru yayınlanabileceği anlamına gelmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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