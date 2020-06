The Last of US Part 2 Zorluk Dereceleri Özelleştirilebilecek Büyük bir merakla beklenen The Last of US Part 2 için sayılı günler kaldı. Naughty Dog tarafından PlayStation 4 için geliştirilmiş olan hayatta kalma oyunu için yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalar geliştirilme süreci tamamlanmış olan devam oyunu için artık son hazırlıklar yapılıyor. Altı yıllık geliştirilme sürecinin ardından 19 Haziran 2020 tarihinde piyasaya çıkacak ve Ellie hanım ile bir sonraki zorlu maceramıza başlayacağız.

The Last of US Part 2 oyununda Kolay, Normal, Zor ve Afetzede olmak üzere yine dört farklı zorluk seviyesi olacak ve Naughty Dog, oyunun düşük zorluk seviyelerinde dahi gerilimli bir ilerleyişin bizleri bekleyeceğini söylemişti. Ancak her şeye rağmen belirlenmiş zorluk dereceleri ile oyuna başlamak zorunda olmayacaksınız. Shadow of the Tomb Raider oyunundaki gibi bir yöntem uygulanmış.

Bildiğiniz gibi Eidos Montreal tarafından geliştirilmiş olan son Tomb Raider oyununda her türden oyuncuya hitap edebilmek için oynanış mekaniğinde araştırmanın, bulmacaların ve çatışmaların zorluğunu ayrı ayrı da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela çatışmayı daha çok seviyorsanız, araştırma ve bulmacaların zorluğunu düşürüp çatışmaların zorluğunu arttırabiliyorsunuz.

The Last of US Part 2 Zorluk Derecelerini Ayarlayabileceksiniz

Game Informer tarafından yayınlanan ön-inceleme yazısına bakılırsa, The Last of US Part 2 oyununda da buna benzer bir sistem kullanılacak. Oyunun başlangıcında yapacağınız tercihlere göre düşmanlardan alacağınız hasarın seviyesi, kaynakların ne sıklıkla karşınıza çıkacağı ve düşmanlarınızın algılarının ne derece hassas olacağını ayarlayabileceksiniz. Bu sayede, oynayış stilinize göre bir deneyim yaşayabilmeniz mümkün olacak. Yapacağınız ayarlamalar fark edilebilir seviyede olacağından dolayı, istediğiniz kadar basit veya zorlayıcı olmasını sağlayabileceksiniz.

The Last of US Part 2 Konusu

Orijinal oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen The Last of US Part II'nin konusuna göre Ellie ve Joel, Wyoming eyaletindeki Jackson kasabasında kendilerine huzurlu yeni bir hayat kurmayı başarıyorlar. Ne var ki yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle Ellie, intikam yemini ettiği amansız bir mücadeleye atılıyor.

Senaryonun ilerleyişi boyunca dağlardan Seattle şehrinin doğa tarafından yutulmuş harabelerine kadar uzanacak, hayatta kalmaya çalışan insanlar ve enfeksiyon kapmış düşmanlar ile savaşacaksınız. The Last of US Part II oyunundaki yakın mesafeli çatışmalar ve gizlilik, kullanılan yeni mekanikler ile çok daha akıcı bir şekilde gerçekleşecek.