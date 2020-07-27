The Last of Us II yapımı için 2000 kişilik dev kadro görev aldı!
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The Last of Us II yapımı için 2000 kişilik dev kadro görev aldı!

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us 2 ilk iki haftasından 4 milyondan fazla satmıştı. The Last of Us II satış rakamları, The Last of Us 2 fiyatı ne kadar?

The Last of Us II yapımı için 2000 kişilik dev kadro görev aldı!
27.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:53

The Last of Us ilk bölümüyle çok beğenilmişti fakat ikinci bölümünden sonra satışları daha da arttı. Bu artışta etkili hikaye, grafikler ve sesler çok büyük bir etken olarak karşımıza çıkmakta. Satışlarda büyük başarı elde etmiş olan The Last of Us 2'nin kadrosu ise 2000'den fazla kişiden oluşuyor. Bu kadar kalabalık ve yetenekli kadro tarafından tasarlanan oyunun satış rakamları da büyüleyici boyutta!

Naughty Dog geliştiricilerinin yanı sıra, 14 dış kaynak stüdyosu da The Last of Us Part 2 geliştirmeleri için çalıştı. Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan The Last of Us Part 2'nin üretimi 2.332 kişi, 2.169 geliştirici ve 163 özel teşekkür gerektiren kişi tarafından tamamlandı.

THE LAST OF US 2 FİYATI NE KADAR?

The Last of Us Part II - 499 TL

The Last of Us Part II Dijital Deluxe Sürüm - 569 TL

THE LAST OF US II SATIŞ RAKAMLARI

İlk versiyonu 2013 yılında çıkan oyun, ilk iki haftasında 4 milyondan fazla sattı. Bu rekorun önceki sahibi ise yine Naughty Dog tarafından geliştirilen Uncharted 4: A Thief's End olarak kayıtlara geçmişti.

The Last of Us 2 ile birlikte oyunun ilk versiyonunun artışları da arttı.

The Last of Us II yapımı için 2000 kişilik dev kadro görev aldı!

THE LAST OF 2 HİKAYESİ

Orijinal oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen The Last of US Part II'nin konusuna göre Ellie ve Joel, Wyoming eyaletindeki Jackson kasabasında kendilerine huzurlu yeni bir hayat kurmayı başarıyorlar. Ne var ki yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle Ellie, intikam yemini ettiği amansız bir mücadeleye atılıyor.

Oyunda canlandırılan Joel ve Ellie kilit isimler olarak karşımıza çıkıyor. Ellie, diğer insanlardan farklı olarak enfekte olmayan ve hastalığa karşı bağışıklığı olan küçük bir kız. Joel ile yolları kesişince de baba kız formatında onların macerasına odaklanılıyor.

Oyunun grafikleri, atmosferi de şaheser olarak oyunculara sunulmuş durumda. Bazı oyuncular hikayeyi beğenmediğini ifade etse bile oyun atmosferinin oyuncuyu kendine çektiği kesin.

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