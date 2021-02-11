The Last of Us dizisindeki Joel ve Ellie'yi canlandıracak isimler belli oldu
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The Last of Us dizisindeki Joel ve Ellie'yi canlandıracak isimler belli oldu

11.02.2021 09:58 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:03
The Last of Us dizisindeki Joel ve Ellie'yi canlandıracak isimler belli oldu

HBO'nun hazırladığı The Last of Us dizisinde başrolleri oynayacak isimler belli oldu. Game of Thones dizisi ile çıkış yapan Bella Ramsey "Ellie"yi, Pedro Pascal ise "Joel"u canlandıracak. PlayStation'ın sevilen oyunu The Last of Us dizisine dair detaylar...

Sıradışı yapımlarla karşımıza çıkan HBO, geçtiğimiz yılın Mart ayında süpriz bir açıklamaya imza atarak, popüler video oyunlarından biri olan The Last of Us'ı diziye uyarlamak için hazırlıkların başladığını duyurmuştu.

Oyundaki ana karakterlerden biri olan Ellie'yi canlandırması için Game of Thrones dizisi ile hızlı bir şekilde çıkış yapan 17 yaşındaki oyuncu Bella Ramsey ile anlaşıldı. Oyundaki bir diğer ana karakter Joel'u ise, aynı dizideki Pedro Pascal'a canlandıracak.

THE LAST OF US DİZİSİNİ CHERNOBYL'NIN YAZARI YAPACAK

Chernobyl son yılların en beğenilen mini dizileri arasında yer alıyor. Dizinin yazarlığını Craig Mazin ve Naughty Dog eş başkanı Neil Druckmann yapmıştı. The Last of Us dizisi için nasıl bir iş çıkaracaklarını bekleyip göreceğiz.

Dizinin yayınlanma tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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