The Last of Us dizisindeki Joel ve Ellie'yi canlandıracak isimler belli oldu

HBO'nun hazırladığı The Last of Us dizisinde başrolleri oynayacak isimler belli oldu. Game of Thones dizisi ile çıkış yapan Bella Ramsey "Ellie"yi, Pedro Pascal ise "Joel"u canlandıracak. PlayStation'ın sevilen oyunu The Last of Us dizisine dair detaylar...