The Jesus Rolls Filmi
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The Big Lebowski'nin spin-off filmi olan The Jesus Rolls, Big Lebowski'de tanıdığımız Jesus Quintana karakterinin maceralarını konu ediyor. Başını beladan uzak tutamayan Jesus, bu sefer silahlı bir berbere çatar. Jesus için artık berberden, yasalardan ve toplumdan kaçış süreci başlar.
Yönetmen: John Turturro
Senaryo: John Turturro, Bertrand Blier, Ethan Coen, Joel Coen
Oyuncular: John Turturro
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: The Jesus Rolls
Yapımcı Firma: Fabula Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 75 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 26.06.2020
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Kaynak: InterSinema.com