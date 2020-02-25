The Jesus Rolls Filmi

25.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:58

The Big Lebowski'nin spin-off filmi olan The Jesus Rolls, Big Lebowski'de tanıdığımız Jesus Quintana karakterinin maceralarını konu ediyor. Başını beladan uzak tutamayan Jesus, bu sefer silahlı bir berbere çatar. Jesus için artık berberden, yasalardan ve toplumdan kaçış süreci başlar.

Yönetmen: John Turturro

Senaryo: John Turturro, Bertrand Blier, Ethan Coen, Joel Coen

Oyuncular: John Turturro

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: The Jesus Rolls

Yapımcı Firma: Fabula Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 75 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 26.06.2020



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Kaynak: InterSinema.com