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The Good Life Konsollar ve PC İçin Çıkış Yapacak

SaveButonu - Haberler | Gamegar
The Good Life Konsollar ve PC İçin Çıkış Yapacak



Geliştiriciliğini White Owls ve Grounding'in üstlendiği The Good Life, 15 Ekim tarihinde bilgisayarlar ve konsollar için çıkış yapacak.

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Geliştiriciliğini White Owls ve Grounding'in üstlendiği The Good Life, 15 Ekim tarihinde bilgisayarlar ve konsollar için çıkış yapacak.

Minimum Sitem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3470/ Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX960, Radeon RX 560

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi:  Windows10

İşlemci:  Intel Core i7-3770

Bellek:  16 GB RAM

Ekran Kartı:  GeForce GTX1070

DirectX:  Sürüm 9.0c

Depolama:  5 GB kullanılabilir alan

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Haber: The Good Life Konsollar ve PC İçin Çıkış Yapacak - Haberler
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