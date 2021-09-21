The Good Life Konsollar ve PC İçin Çıkış Yapacak
Geliştiriciliğini White Owls ve Grounding'in üstlendiği The Good Life, 15 Ekim tarihinde bilgisayarlar ve konsollar için çıkış yapacak.
The post appeared first on .
Geliştiriciliğini White Owls ve Grounding'in üstlendiği The Good Life, 15 Ekim tarihinde bilgisayarlar ve konsollar için çıkış yapacak.
Minimum Sitem Gereksinimleri
İşletim Sistemi : Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-3470/ Ryzen 3 1200
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX960, Radeon RX 560
DirectX: Sürüm 9.0c
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows10
İşlemci: Intel Core i7-3770
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX1070
DirectX: Sürüm 9.0c
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
The post The Good Life Konsollar ve PC İçin Çıkış Yapacak appeared first on SaveButonu.
SaveButonu - Son Dakika Haberleri