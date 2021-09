The Good Life Konsollar ve PC İçin Çıkış Yapacak

Geliştiriciliğini White Owls ve Grounding'in üstlendiği The Good Life, 15 Ekim tarihinde bilgisayarlar ve konsollar için çıkış yapacak.

Minimum Sitem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3470/ Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX960, Radeon RX 560

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows10

İşlemci: Intel Core i7-3770

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX1070

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

