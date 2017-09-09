The Foreigner Filmi

Kızını bir patlama sonucunda kaybeden Vietnam göçmeni baba Quan Ngoc Minh (Jackie Chan), İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.





Yönetmen: Martin Campbell

Senaryo: David Marconi, Stephen Leather

Oyuncular: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Michael McElhatton, Charlie Murphy , Orla Brady , Katie Leung, Simon Kunz, Rory Fleck-Byrne , Ray Fearon, Thusitha Jayasundera, Pippa Bennett-Warner, Dermot Crowley, Rufus Jones, David Pearse, Lee Nicholas Harris , Dilyana Bouklieva, Roberta Taylor, Stephen Hogan, Bern Collaço, Mark Tandy, Lasco Atkins , Tao Liu, David Annen, Aaron Monaghon, Shina Shihoko Nagai

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Foreigner

Yapımcı Firma: Huayi Brothers Media

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Çin, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 114 dk.

Dağıtıcı Firma: Pinema

Vizyon Tarihi: 13.10.2017



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