The Foreigner Filmi
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Kızını bir patlama sonucunda kaybeden Vietnam göçmeni baba Quan Ngoc Minh (Jackie Chan), İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.
Yönetmen: Martin Campbell
Senaryo: David Marconi, Stephen Leather
Oyuncular: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Michael McElhatton, Charlie Murphy , Orla Brady , Katie Leung, Simon Kunz, Rory Fleck-Byrne , Ray Fearon, Thusitha Jayasundera, Pippa Bennett-Warner, Dermot Crowley, Rufus Jones, David Pearse, Lee Nicholas Harris , Dilyana Bouklieva, Roberta Taylor, Stephen Hogan, Bern Collaço, Mark Tandy, Lasco Atkins , Tao Liu, David Annen, Aaron Monaghon, Shina Shihoko Nagai
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Foreigner
Yapımcı Firma: Huayi Brothers Media
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Çin, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 114 dk.
Dağıtıcı Firma: Pinema
Vizyon Tarihi: 13.10.2017
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