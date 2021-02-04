The Eyes of Tammy Faye Filmi
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The Eyes of Tammy Faye Filmi

04.02.2021 18:54 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:59
The Eyes of Tammy Faye Filmi

The Eyes of Tammy Faye filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Eyes of Tammy Faye filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Film televizyon programları aracılığıyla Hristiyanlığı yaymaya çalışan Tammy Faye Bakker ve Jim Bakker’ın hikayesini konu ediyor. Televangelist Tammy ve Jim’in, hızla gelen yükselişinin ardından aniden yaşadıkları düşüşün konu edildiği filmin başrollerini Jessica Chastain, Andrew Garfield üstleniyor.

Yönetmen: Michael Showalter

Senaryo: Abe Sylvia

Oyuncular: Jessica Chastain, Vincent D'Onofrio, Andrew Garfield, Cherry Jones, Sam Jaeger, Fredric Lehne , Gabriel Olds , Stephanie McIntyre, Chandler Head, Joe Ando-Hirsh, Jay Huguley , Lindsay Ayliffe, Meredith Jackson, Mark Wystrach, Kimberly Hester Huffstetler, Coley Campany, Michelle Brown Houston, Kevin J. O'Connor, Craig Newkirk, LaChelle Walker, Hailey Nicole Ralston, Kenny Keen, Drew Broderick, Chris TC Edge, Wes Jetton, Amanda Camarena Burdier, Brent Moorer Gaskins, Dan Johnson, Chris Emrich, Joshua Stephens

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: The Eyes of Tammy Faye

Yapımcı Firma: 20th Century Studios

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 24.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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