The Eyes of Tammy Faye Filmi
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Film televizyon programları aracılığıyla Hristiyanlığı yaymaya çalışan Tammy Faye Bakker ve Jim Bakker’ın hikayesini konu ediyor. Televangelist Tammy ve Jim’in, hızla gelen yükselişinin ardından aniden yaşadıkları düşüşün konu edildiği filmin başrollerini Jessica Chastain, Andrew Garfield üstleniyor.
Yönetmen: Michael Showalter
Senaryo: Abe Sylvia
Oyuncular: Jessica Chastain, Vincent D'Onofrio, Andrew Garfield, Cherry Jones, Sam Jaeger, Fredric Lehne , Gabriel Olds , Stephanie McIntyre, Chandler Head, Joe Ando-Hirsh, Jay Huguley , Lindsay Ayliffe, Meredith Jackson, Mark Wystrach, Kimberly Hester Huffstetler, Coley Campany, Michelle Brown Houston, Kevin J. O'Connor, Craig Newkirk, LaChelle Walker, Hailey Nicole Ralston, Kenny Keen, Drew Broderick, Chris TC Edge, Wes Jetton, Amanda Camarena Burdier, Brent Moorer Gaskins, Dan Johnson, Chris Emrich, Joshua Stephens
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: The Eyes of Tammy Faye
Yapımcı Firma: 20th Century Studios
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 24.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com