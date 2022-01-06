The Elder Scrolls Online'ın bir sonraki genişleme paketi duyuruldu

The Elder Scrolls Online'ın sürekli büyüyen dünyasında yeni toprakları keşfetmeye, yeni tehlikeleri ortaya çıkarmaya ve yepyeni hikayeleri deneyimlemeye hazır olun! The Elder Scrolls Online'ın genişleme paketi duyuruldu.

Yayınlanan sinematik fragmanda gemilerin hızla ilerlediği kıyıların neresi olduğu bilinmiyor ve Bethesda yeni bölgenin "daha önce hiç bahsi geçmemiş bir bölge" olduğunu belirtiyor.

Yepyeni bir Elder Scrolls macerası geliyor. Bu yılın heyecan verici sürümlerini oluşturan gelecek Bölüm ve DLC'lere ilk kez göz atmak için 27 Ocak Perşembe günü Twitch.tv/Bethesda'da canlı ESO 2022 Global Reveal'ı ayarlayın.

The Elder Scrolls Online'ın sitesindeki yaptığı açıklamada, "Devasa denizlerin ötesinde Elder Scrolls Online'ın 2022 macerası yer alıyor. Bu yıl dünyanın her tarafındaki Elder Scrolls hayranlarının isteğini yerine getirerek daha önce hiç gidilmemiş bir diyara ve hiç bahsedilmemiş hikayeler yelken açacaksınız." sözlerine yer veriyor.

THE ELDER SCROLLS ONLINE GENİŞLEME PAKETİ FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet