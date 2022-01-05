The Day Before sistem gereksinimleri 2022! The Day Before kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Açık dünya hayatta kalma oyunu olan The Day Before'un sistem gereksinimleri neler? The Day Before kaç GB? The Day Before ne zaman çıkacak? The Day Before hangi platforma çıkacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizin detayında…
The Day Before, ete aç, enfekte olmuş ve hayatta kalanların yiyecek, silah ve arabalar için birbirlerini öldürdüğü ölümcül, pandemi sonrası Amerika'da geçen bir açık dünya MMO hayatta kalma oyunudur. Peki The Day Before sistem gereksinimleri neler? İşte detayları…
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4430/ AMD FX-6300
- Bellek: 10 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/ AMD Radeon RX 580 4GB
- DirectX: Sürüm 11
The Day Before'u oynayabilmeniz için 75 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
The Day Before, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows platformlarına çıkış yapacak.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet