The Day Before sistem gereksinimleri 2022! The Day Before kaç GB?

The Day Before, ete aç, enfekte olmuş ve hayatta kalanların yiyecek, silah ve arabalar için birbirlerini öldürdüğü ölümcül, pandemi sonrası Amerika'da geçen bir açık dünya MMO hayatta kalma oyunudur. Peki The Day Before sistem gereksinimleri neler? İşte detayları…

The Day Before Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4430/ AMD FX-6300

Bellek: 10 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

The Day Before Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/ AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: Sürüm 11

The Day Before kaç GB?

The Day Before'u oynayabilmeniz için 75 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

The Day Before Hangi Platforma Çıkacak?

The Day Before, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows platformlarına çıkış yapacak.

The Day Before Fragmanı

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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