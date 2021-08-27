The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için etkileyici bir fragman yayınlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için etkileyici bir fragman yayınlandı!

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için etkileyici bir fragman yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Gamescom 2021 etkinliğinde Supermassive Games tarafından geliştirilen hayatta kalma interaktif korku oyunu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için fragman yayınlandı.

Bandai Namco, Gamescom 2021 etkinliği kapsamında, çıkış tarihi yaklaşan hayatta kalma interaktif korku oyunu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için yepyeni bir fragman yayınladı.

Yeni Dark Pictures Anthology: House of Ashes fragmanı, şimdiye kadarki en gergin maceralardan birini anlatıyor. Fragman, bir canavara karşı verilen bir savaşı anlatırken, oyuncuların hayatta kalmak ve herkesi hayatta tutmak istiyorsa ittifakların kurulması zorunlu gibi görünüyor. Fragman ayrıca, Sümer tapınağının klostrofobik alanlarını ve etkileyici şekilde ayrıntılı karakter modellerini vurgulayarak, serinin bugüne kadarki görsel olarak en çarpıcı oyununu gösteriyor.

Dark Pictures: House of Ashes22 Ekim'de PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkacak.

HOUSE OF ASHES TANITIM FRAGMANI

Breaking Bad'in kötü adamı Gus Fring, yeni projesiyle oyun dünyasına giriş yaptı
Breaking Bad'in kötü adamı Gus Fring, yeni projesiyle oyun dünyasına giriş yaptı
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Güler Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
The Dark Pictures Anthology: House of Ashes için etkileyici bir fragman yayınlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:15:19. #1.15#

title