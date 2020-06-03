The Card Counter Filmi
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The Card Counter Filmi

The Card Counter filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Card Counter filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Card Counter Filmi
03.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:57

Yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Schrader'in üstlendiği drama - gerilim temalı filmin başlıca rollerinde Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tye Sheridan, Tiffany Haddish ve Billy Slaughter yer alıyor.

Yönetmen: Paul Schrader

Senaryo: Paul Schrader

Oyuncular: Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tye Sheridan, Tiffany Haddish, Billy Slaughter, Joel Michaely, Amye Gousset, Alexander Babara, Marlon Hayes, Bobby C. King, Lamar Lott, Calvin Williams, Britton Webb, Hassel Kromer, John Ceallach, Dylan Flashner, Rachel Michiko Whitney, Muhsin Fliah, Shane LeCocq, Marcus Wayne, Bryan Truong, JayGuyMan, Justine Salas, Charles J. McLean, Sherri Piper

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Card Counter

Yapımcı Firma: LB Entertainment

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: LB Entertainment

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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