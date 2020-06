The Card Counter Filmi The Card Counter filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Card Counter filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Schrader'in üstlendiği drama - gerilim temalı filmin başlıca rollerinde Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tye Sheridan, Tiffany Haddish ve Billy Slaughter yer alıyor. Yönetmen: Paul Schrader Senaryo: Paul Schrader Oyuncular: Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tye Sheridan, Tiffany Haddish, Billy Slaughter, Joel Michaely, Amye Gousset, Alexander Babara, Marlon Hayes, Bobby C. King, Lamar Lott, Calvin Williams, Britton Webb, Hassel Kromer, John Ceallach, Dylan Flashner, Rachel Michiko Whitney, Muhsin Fliah, Shane LeCocq, Marcus Wayne, Bryan Truong, JayGuyMan, Justine Salas, Charles J. McLean, Sherri Piper Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: The Card Counter Yapımcı Firma: LB Entertainment Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: LB Entertainment Vizyon Tarihi: 01.01.2070 The Card Counter Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com