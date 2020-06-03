The Card Counter Filmi
The Card Counter filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Card Counter filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Schrader'in üstlendiği drama - gerilim temalı filmin başlıca rollerinde Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tye Sheridan, Tiffany Haddish ve Billy Slaughter yer alıyor.
Yönetmen: Paul Schrader
Senaryo: Paul Schrader
Oyuncular: Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tye Sheridan, Tiffany Haddish, Billy Slaughter, Joel Michaely, Amye Gousset, Alexander Babara, Marlon Hayes, Bobby C. King, Lamar Lott, Calvin Williams, Britton Webb, Hassel Kromer, John Ceallach, Dylan Flashner, Rachel Michiko Whitney, Muhsin Fliah, Shane LeCocq, Marcus Wayne, Bryan Truong, JayGuyMan, Justine Salas, Charles J. McLean, Sherri Piper
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Card Counter
Yapımcı Firma: LB Entertainment
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: LB Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
The Card Counter Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com