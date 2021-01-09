The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi

İngilitere'de yayınlanan bir eş bulma yarışmasında ilginç anlar yaşandı. İlişki yaşamaya başlayan iki kadın yarışmacı önce kameraların önünde öpüştü ardından yatağa geçip öpüşmeye devam etti.

İngiltere'nin çok izlenen reality şovu 'The Cabins'te yarışmacılarından 26 yaşındaki Sarah Hutchinson ve 29 yaşındaki Charlotte Taundry'nin battaniye altında hararetli bir şekilde öpüşmeye başladı. O anları izleyen izleyiciler ise adeta şok geçirdi.

SEYİRCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; çift, kabinlerinde yatağa girmeden önce öpüşmeye başladı. İzleyiciler her şeyin burada biteceğini sanarken çift, kabinlerine geçip yatakta birlikte oldu. Program izleyicileri görüntülerden sonra sosyal medya hesaplarından izledikleri karşısında şaşkına döndüklerini belirterek tepki gösterdi. Çiftin, program bittikten sonra da ilişkilerini devam ettirip ettirmeyecekleri şimdiden merak konusu oldu.