The Ascent için yeni güncelleme notları paylaşıldı!
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The Ascent için yeni güncelleme notları paylaşıldı!

The Ascent için yeni güncelleme notları paylaşıldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Neon Giant, siberpunk dünyasında geçen The Ascent için yeni güncelleme notlarını yayınlandı. Güncelleme, birçok hatayı ortadan kaldırıyor!

İsveçli bağımsız oyun stüdyosu Neon Giant tarafından geliştirilen ve Curve Digital tarafından yayınlanan siberpunk temalı bir aksiyon rol yapma oyunu The Ascent için yeni güncelleme notları yayınlandı.

Neon Giant ekibi, Veles'in dopdolu siberpunk dünyasında geçen tek ve eşli oynanabilen bir aksiyon-nişancı RYO oyunu The Ascent için ikinci büyük yamayı paylaştı.

Geliştiricilerin belirttiğine göre bu yeni güncelleme, DX11 ve DX12'de yer alan takılmaları iyileştiriyor. Ek olarak geliştiriciler, gelecekteki başka bir güncelleme ile tüm sorunları ortadan kaldırma sözü veriyor.

The Ascent, 29 Temmuz 2021'de Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows için piyasaya sürüldü.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

THE ASCENT YENİ GÜNCELLEME NOTLARI

  • Windows Mağazasına DX11 desteği eklendi.
  • DX11 ve DX12'de yer alan takılmalar iyileştirildi.
  • Ray Tracing, tüm platformlarda varsayılan olarak 'kapalı' olarak ayarlandı.
  • Yükleme süreleri iyileştirildi.
  • Single Player ve co-op modunda bir dizi çökme sorunu düzeltildi.
  • Silah kaplamalarının kaybolmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
  • Çeşitli dillerde küçük hata düzeltmeleri yapıldı.
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THE ASCENT TANITIM FRAGMANI

The Ascent Group yerleşkesine hoş geldiniz. Göğe doğru yükselen ve galaksinin dört bir yanından gelen yaratıklarla dolu bu metropolün tamamı The Ascent Group'a aittir. Siz de dahil olmak üzere bölgenizdeki herkesi köle gibi çalıştıran bu şirketin işçisi rolünde oynuyorsunuz. Bir gün kendinizi bir felaket senaryosunun içinde bulursunuz. The Ascent Group kapanmıştır ve kimse nedenini bilmiyordur. Yaşadığınız bölge tehlike altındadır. Şimdi silahınıza sarılmalı ve yeni bir göreve çıkıp tüm bu olayların sebebini ortaya çıkarmalısınız.

TEK OYUNCULU VEYA EŞLİ

Tüm oyunu ister tek başınıza ister yerel ya da çevrimiçi eşli modda üç arkadaşınızla oynayın.

PATLAMAYA HAZIR BOMBA

İstediğiniz gibi nişan alın, farklı silahlar kullanın, ölümcül aletler kuşanın, tahrip edilebilir ortamı avantajınıza kullanın ve farklı düşmanlarda farklı taktikler geliştirin.

RYO UNSURLARI

Siber donanımlarla karakterinizi özelleştirin. Seviye atladıkça beceri puanları kazanın ve düşmanlarınızı yaratıcılığınızı konuşturarak indirmek için çeşitli yükseltmeleri deneyin.

HAREKETLİ BİR SİBERPUNK DÜNYA

The Ascent'in dopdolu dünyasını ve kenar mahallerinden en lüks semtlerine kadar çok çeşitli bölgelerini keşfederken yeni müttefik ve düşmanlarla tanışıp ganimet toplayın.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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