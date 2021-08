The Academys Bitexen TESFED Türkiye Kupasında yaşanılan olay hakkında açıklama yaptı!

Taraflar Bitexen TESFED Türkiye Kupasında yaşanılan olay hakkında açıklamalarda bulundu!

Bu hafta sonu düzenlenen büyük turnuvanın organizasyon ve hakemlik görevini üstlenen The Academys Bitexen TESFED Türkiye Kupasında yaşanılan olay hakkında açıklama yaptı.

OTHERSIDE TARAFI

OtherSide sosyal medya sorumlusu @feliciabcat konu hakkında konuştu!

Durum şu; 13-13ken eco round alıyor OS, eco round öncesi OS taktik pause istiyor ama verilmiyor. Round başlanıyor, oynanıyor ve round'u alıyoruz. Ardından taktik pause veriliyor??? Yanlış zamanda. Rakip takım koçu da itiraz ediyor, yanlış zamanda verildiği için ve round tekrar oynansın diyor. Yani istenilen zamanda taktik pause verilmeyip eco round oynandıktan sonra yanlış timing ile pause atıyorlar ve bu saçma olay yüzünden round remake kararı çıkarılıyor.

İşin daha tuhafı oyunda server hatası olmamasına rağmen açıklama server hatası olarak yapılıp yalan da söyleniyor. Koşullar bu olunca da OtherSide olarak oyundan çekiliyoruz. Hasar olan round'un tekrar oynanması kararını hangi akla hizmet hangi kural kitabına göre aldılar bilemiyoruz. Daha rezil yönetilemezdi bir turnuva, gerçekten tuhaf.

En kısa süredeolarak da resmi bir açıklama yapacağız arkadaşlar. Mutlu akşamlar.

THE ACADEMYS TARAFI

Turnuvanın CS: GO ayağının final aşamasında OtherSide ve No Respect karşı karşıya geldi. Yapılan açıklamaya göre serinin ilk maçında teknik bir hatadan dolayı duraklatmalar altı saniye ile sınırlandırılmış ve bu süreçte alınan duraklatmaların hakem aracılığı ile alınması gerektiği söylenmiş. ve ikinci haritada bu hata düzeltilmiş ve duraklatmalar tekrar 60 saniyeye çıkarılmış.

Asıl olay ise 2. haritanın 26. roundunda gerçekleşiyor, OtherSide tarafı hakeme duraklatma isteğinde bulunmuş. Bu duraklatma isteği teknik mola olarak alınmak istemiş ancak The Academys hakemleri bu duraklatmayı teknik duraklatma statüsünde değerlendirmiş ve karşılaşmayı durdurmuş.

Hakemlerin OtherSide takım koçu ile görüşmesi sonucunda alınan duraklatmanın teknik bir hatadan dolayı değil tamamen teknik bir mola amacı ile alındığı tespit edilmiş. Bu olayın ardından round tekrarı isteyen No Respect takımının isteği OtherSide tarafına iletilmiş. Ancak OtherSide tarafı bu isteği kabul etmemiş ve uzlaşma sağlanamamış. Bu durumda da karar tamamen hakemlere bırakılmış ve hatalı bir duraklatma alındığı için round tekrar edilmiş. Bu kararın ardından da OtherSide ekibi karşılaşmadan çekildiğini hakemlere iletmiş.

Turnuvanın ödül töreninde ise oluşan iletişim kazası dolayısıyla turnuvayı 3. olarak bitiren Şahangiller Espor, turnuvanın ikincisi olarak anons edilmiş. The Academys tarafı açıklamasında bu yanlış bilgilendirmeden dolayı tüm izleyicilerden ve espor camiasından özür diledi.

DUGGYVERSUS TURNUVA HAKKINDA KONUŞTU!

NoRespect CS: GO oyuncusu Emre "duggyversus" Oktay ise konu hakkında "Her seyden once oynadigim takim arkadaslarimi kutlarim. @ ekibinin turnuvadan cekilmesini hakli veya haksiz olarak degil, bir tercih olarak gordugumu soylemeliyim. Asil hatanin Academys hakem yonetmeliginde oldugunu dusunuyorum. Bu hata neticesinde No Respect ekibi olarak magdur oldugumuzu dusunduk. Tekrar belirteyim, OtherSide ekibinin kararina tamamiyle saygim var, cunku hata mac yonetiminindi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Playerbros