TGRT FM frekansı kaç? TGRT FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? TGRT FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki TGRT FM frekans numarası kaçtır? TGRT FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki TGRT FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? TGRT FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm TGRT FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için TGRT FM frekans numaraları!

TGRT FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

TGRT FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

93.2 : İstanbul

104.4 : Ankara

92.0 : İzmir, Kars

93.1 : Bursa

88.8 : Adana

94.6 : Antalya

88.5 : Mersin

106.1 : Gaziantep

93.1 : Konya

98.7 : Kayseri

94.2 : Denizli

97.0 : Diyarbakır

100.5 : Malatya

100.5 : Samsun

105.0 : Trabzon

99.1 : Van

93.1 : Erzurum

105.0 : Eskişehir

93.1 : Kocaeli

93.1 : Sakarya

TGRT FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak TGRT FM radyosunu açabilirsiniz.