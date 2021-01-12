TGRT FM frekansı kaç? TGRT FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? TGRT FM radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki TGRT FM frekans numarası kaçtır? TGRT FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki TGRT FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? TGRT FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm TGRT FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için TGRT FM frekans numaraları!
TGRT FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
TGRT FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
93.2 : İstanbul
104.4 : Ankara
92.0 : İzmir, Kars
93.1 : Bursa
88.8 : Adana
94.6 : Antalya
88.5 : Mersin
106.1 : Gaziantep
93.1 : Konya
98.7 : Kayseri
94.2 : Denizli
97.0 : Diyarbakır
100.5 : Malatya
100.5 : Samsun
105.0 : Trabzon
99.1 : Van
93.1 : Erzurum
105.0 : Eskişehir
93.1 : Kocaeli
93.1 : Sakarya
TGRT FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak TGRT FM radyosunu açabilirsiniz.