TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi
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TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

muhabirleri Gülseli Kenarlı ve Akif Özdemir ile kameraman Harun Uyanık, ödüllerini TGC Denetim Kurulu Başkanı Arif Esen'den aldı.

muhabirleri Gülseli Kenarlı ve Akif Özdemir ile kameraman Harun Uyanık, ödüllerini TGC Denetim Kurulu Başkanı Arif Esen'den aldı.  DEMİRÖREN GRUBU'NA ÖDÜLTörende, Hürriyet Gazetesi'nde 31 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan "Depreme Bile Gerek Yok" başlıklı haberiyle Gülistan Alagöz, Milliyet Gazetesi'nde 5 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Üç Köyü Üfürdü" başlıklı haberiyle Cihat Aslan ve Hürriyet Gazetesi'nde 28 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Sağlık Bakanı Devrede: İlhan Başgöz'ün Memleket Hasreti Son Buluyor" başlıklı haberiyle Doğan Hızlan da ödül aldı. Ödül törenine katılamayan Hızlan'ın ödülü, Hürriyet gazetesinden Murat Yeşilyurt'a verildi. Ayrıca törende Hürriyet Gazetesi'nin 31 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan "birinci sayfasıyla" ödüle değer bulunan Arif Dizdaroğlu,  Milliyet Gazetesi'nde 2 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan "12. sayfasıyla" ödüle değer Osman Ortakçı, 20 Mart 2020 tarihinde Kanal D'de yayınlanan "Ünlüler ve Sahte İlaç" başlıklı haberiyle övgüye değer bulunan Şevval Şirin,  CNN Türk'te 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan "İHA'nın Vurulma Anı" çalışmasıyla  ödül almaya hak kazanan Ahmet Akpolat da ödüllerine kavuştu.Milliyet Gazetesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren "16 Günlük Aktivizm Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası"yla 2020 kadın haberi ödülünü aldı.SERGİ, 30 HAZİRAN'A KADAR AÇIK

Öte yandan TGC ve Basın Müzesi'nin kuruluş yıldönümleri onuruna Basın Müzesi'nde düzenlenen sergide 7 ülkeden 39 sanatçının bağışladığı 53 eser,  30 Haziran gününe kadar  açık olacak. 


- İstanbul
TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi
TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi
TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi
TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi
TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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