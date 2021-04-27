TFT set 5 ne zaman gelecek? Teamfight Tactics 5 11.9 yamasının çıkış tarihi belli oldu!

TFT set 5 ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı Teamfight Tactics oyuncuları tarafından merak edilen konuları arasında yer alıyor. Teamfight Tactics 5 11.9 yamasının çıkış tarihi belli oldu!

TFT: Hesaplaşma Set 5 ne zaman gelecek sorusunun yanıtı araştırılıyor. 11.9 yaması beklenirken resmi bilgiler gelmeye devam ediyor. Teamfight Tactics belirli dönemlerde güncelleme alarak oyun geliştirmelerine devam ediyor. Büyük güncellemelerde değişiklikler oldukça fazla oluyor. Her TFT setinde yepyeni bir oyunda gibi hisseden oyuncular, oyundan da sıkılmamış oluyor. TFT 4.5 ardından gelecek olan TFT set 5 ne zaman gelecek? Teamfight Tactics 5 11.9 yamasının çıkış tarihi belli oldu!

TFT SET 5 NE ZAMAN GELECEK?

Riot Games, yeni setini sunucularda 11.9 yaması ile ulaşılabilir yapacak. Yani Nisan ayı bitmeden TFT set 5'in sunucularda aktif olacağı kesinleşti. Teamfight Tactics Set 5 28 Nisan günü sunucularda aktif olacak.

TFT YAKINDİYAR İÇİN SAVAŞ

Zafere ulaşmak için mücadele ettiğin tur tabanlı savaşlarda çeşitli League of Legends şampiyonlarını takımına kat, savaşa sür ve Yakındiyar'a hükmet. Rakiplerini zekânla alt et ve gidişata ayak uydur. Kullanacağın strateji sana kalmış.

Çapraz platform desteğiyle PC, Mac ve mobildeki arkadaşlarınla oynayabilir ve rakiplerini ezip geçebilirsin.

Dans eden, ifadeler kullanan ve genel anlamda rakiplerini kendine hayran bırakan minik efsanen suretin olsun.

Yeni yıla Canavarlar Festivali'yle gir! Ejder ruhlular, biçiciler, sömürücüler ve yeni ay yılı temalı özel minik efsanelerle birlikte kutlamalara katıl.