TFT mobilde para birimi değişiyor, TFT Jeton 11.23 Yaması'nda geliyor!

TFT mobilde para birimi değişiyor, TFT Jeton 11.23 Yaması'nda mobile geliyor!

Bu yeni alışveriş birimini tüm TFT Mobil içeriklerinde kullanabileceksiniz. Mağaza'daki içeriklerin güncel bedelleri değişmeyecek. Tek farklılık, onları edinmek için Jeton kullanacaksınız.

TFT Jeton Neden Getirildi?

Şu an sunulan her içerik için yapılandırma, test ve inceleme şeklinde uzun bir süreçten geçilmesi gerekiyormuş. Riot Mağaza'nın bakımı için harcanan zamanı başka şeyler için kullanabileceğini söyledi.

Riot jeton hakkında "Gerekli incelemeleri yapabilmemiz için 11.23 Yaması'nın çıkışından itibaren TFT Mobil'de edineceğiniz tüm içerikler için Jeton gerekecek. Sonrasında bu TFT Jetonları Mağaza'da kullanarak Dango, Choncc, Balçık ve chibi şampiyonlar gibi en sevdiğiniz strateji ustalarını toplamaya devam edebileceksiniz! Jeton'a geçiş, işlemlerde bizim için kolaylık sağlayacak yeni bir alışveriş birimi getirmekten ibaret. Mağaza'daki içeriklerin bedelleri etkilenmeyecek." ifadelerini kullandı.

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