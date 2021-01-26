TFF Süper Kupa maçına doğru

Medipol Başakşehir kaptanı Alexandru Epureanu, yarın Trabzonspor ile yapacakları TFF Süper Kupa maçında hem mutlu sona ulaşmak hem de kötü başlayan sezonda çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehir kaptanı Alexandru Epureanu, yarın Trabzonspor ile yapacakları TFF Süper Kupa maçında hem mutlu sona ulaşmak hem de kötü başlayan sezonda çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yarın yapacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kaptanı Alexandru Epureanu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kaptanı Uğurcan Çakır katıldı.

Hedeflerinin kupayı almak olduğunu dile getiren Moldovalı stoper, "TFF Süper Kupa maçına çıkacağımız için oldukça mutluyuz. Geçen sene hedefimize ulaştık. Son yıllarda hedefe her zaman yaklaşıyor ancak bitiş çizgisinde arzuladığımız sonucu alamıyorduk. Geçen sene şampiyonluğa uzandık. Bundan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. TFF Süper Kupa da bizim hedeflerimizden bir tanesi. Yarın da güçlü, performanslarını sürekli artıran bir takıma karşı oynayacağız. Son haftalarda iyi sonuçlar alarak çıkışa geçtiler. Bizim de kaliteli ve iyi ayaklara sahip bir takımımız var. Yarınki amacımız mümkün olan bütün iyi işleri yapıp kupaya uzanmak." diye konuştu.

Epureanu, bu sezon Süper Lig'de istedikleri performansı sergileyemediklerini hatırlatarak, "Herkes bu durumdan muzdarip. Sezona iyi başlayamadık ama bu maç bizim için dönüm noktası olabilir. Maalesef bu sezonki performansımız istenen seviyeye gelemedi. Oyun ritmimizi yakalayamadık. Üstesinden gelmek için çalışıyoruz. Bu durumu değiştirecek olanlarda da bizleriz. TFF Süper Kupa'yı almak bir değişimin başlangıcı olabilir. Böyle bir kupanın bize yardımcı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay