TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın acı günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın vefat eden babası Zeki Baykan, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın vefat eden babası Zeki Baykan, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Baykan'ın naaşı, cenaze namazı için merkez Meram ilçesindeki Hacı Fettah Mezarlığı avlusuna getirildi.

Baykan'ın cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın yanı sıra, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Baykan'ın yakınları katıldı.

Öte yandan Konyaspor Kulübü de internet sitesinden bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA