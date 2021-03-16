Tezahür ne demek? TDK Tezahür ne anlama gelir?
16.03.2021 20:22 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:28
Tezahür kelime anlamı olarak nedir? Tezahür nerelerde, nasıl kullanılır?
Günlük hayatta sıkça kullanılmayan Tezahür kelime anlamı olarak nedir? Tezahür nerelerde, nasıl kullanılır?
TEZAHÜR NE DEMEK?
ortaya çıkma, belirme, görünme, oluşma.
belirme, belirti.
SÖZLÜKTE TEZAHÜR NE ANLAMA GELİR?
"Muvaffak olamamış sanatkârın iki türlü tezahürü vardır." (Sait Faik Abasıyanık)
"Yalnız benim herze devrelerim sık sık tezahür ediyor." (Aka Gündüz)