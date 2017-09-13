Tevfik Lav Bu Turnuvayla Yaşatılıyor

U12 yaş grupları için düzenlenen ve 8 takımın yer aldığı turnuvada minik futbolcular, kıyasıya rekabeti yaşarken, dostluk ve kardeşlik ön plandaydı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 2006 doğumlu sporcular için düzenlediği Tevfik Lav Futbol Festivali, 6'ncı kez başladı. Bu yılki turnuvada Beşiktaş, Bursaspor, Göztepe, Manisaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Altay, Galatasaray ve Akhisar Belediyespor kulüplerinin 12 yaş takımları yer aldı. Minik futbolcuların performanslarını sergiledikleri turnuvada finalin, 14 Eylül tarihinde Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanacağı belirtildi.

ALTYAPI ADINA BÜYÜK BİR TURNUVA

Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak rahmetli Tevfik Lav'ın adını taşıyan böyle bir turnuvayı organize etmenin kendileri için gurur verici olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, "Bu turnuvadaki amacımız Manisa'mızın yetiştirdiği değerli spor adamı Tevfik Lav'a sahip çıkmak ve ismini ölümsüzleştirmektir. Yeni yetişen nesillere bu değerleri aktarmak en az sportif başarılar kadar önemlidir. Manisa ve ülke sporuna katkıda bulunacak yeni yetenekler, yeni yıldızlar yetiştirmek için özellikle altyapı eğitimine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde yaz okullarını açtık. Altyapı eğitmen kadrosuna yeni hocalar dahil ettik. Her türlü desteği sağlayarak çocuklarımıza en iyi spor ortamını hazırladık. Bu bağlamda Tevfik Lav Turnuvası da altyapı eğitimine verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Manisa'nın tanıtımı açısından da bu turnuva büyük önem teşkil ediyor. Çocuklarımız önemli takımlarla maçlar yapacaklar. Böyle organizasyonlar çocuklarımızın mental gelişimlerine de katkı sağlıyor. Turnuvamızın hazırlanmasında katkı sağlayan, yönetici ve hocalarımıza, katılımlarından dolayı da bütün takımlarımıza teşekkür ederim. Şirin şehrimiz Manisa'da futbol adına güzel bir turnuva olacak" dedi.