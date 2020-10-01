Teve2 frekans ayarları! Teve2 nasıl izlenir? Teve2 yayın akışı nedir?
01.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:41
Rangers-Galatasaray maçı bugün Teve2 kanalında yayınlanacak. Peki, Teve2 frekans ayarları nasıl yapılır? Teve2 nasıl izlenir? Teve2 kanalı yayın akışı nedir?
Şİfresiz yayın yapan Teve2 bu akşam Rangers Galatasaray maçını yayınlayacak. Teve2 nasıl izlenir? Teve2 frekans ayarları nedir? Teve2 yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz.
TEVE2 FREKANS AYARLARI
TURKSAT 4A 42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
TURKSAT 4A 42 ° DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk
TEVE2 YAYIN AKIŞI NEDİR?
06:00 Hayat Şarkısı
08:15 Çocuklar Duymasın
11:00 Annem
13:45 Adını Feriha Koydum
16:00 Yaprak Dökümü özet
18:00 Yaprak Dökümü
19:45 Ver Kaç
21:45 Rangers-Galatasaray maçı
23:45 Galip Derviş
01:30 Hırsız Polis
03:00 Galip Derviş
04:10 Çocuklar Duymasın
TEVE2 NASIL İZLENİR?
Şifresiz yayın yapan Teve2 kanalını izlemek için Türksat uydusundan yayın almanız ya da diğer TV platformlarını kullanmanız gerekmekte.