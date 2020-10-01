Teve2 frekans ayarları! Teve2 nasıl izlenir? Teve2 yayın akışı nedir?
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Teve2 frekans ayarları! Teve2 nasıl izlenir? Teve2 yayın akışı nedir?

01.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:41
Teve2 frekans ayarları! Teve2 nasıl izlenir? Teve2 yayın akışı nedir?

Rangers-Galatasaray maçı bugün Teve2 kanalında yayınlanacak. Peki, Teve2 frekans ayarları nasıl yapılır? Teve2 nasıl izlenir? Teve2 kanalı yayın akışı nedir?

Şİfresiz yayın yapan Teve2 bu akşam Rangers Galatasaray maçını yayınlayacak. Teve2 nasıl izlenir? Teve2 frekans ayarları nedir? Teve2 yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz.

TEVE2 FREKANS AYARLARI

TURKSAT 4A 42 ° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

TURKSAT 4A 42 ° DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk

TEVE2 YAYIN AKIŞI NEDİR?

06:00 Hayat Şarkısı

08:15 Çocuklar Duymasın

11:00 Annem

13:45 Adını Feriha Koydum

16:00 Yaprak Dökümü özet

18:00 Yaprak Dökümü

19:45 Ver Kaç

21:45 Rangers-Galatasaray maçı

23:45 Galip Derviş

01:30 Hırsız Polis

03:00 Galip Derviş

04:10 Çocuklar Duymasın

TEVE2 NASIL İZLENİR?

Şifresiz yayın yapan Teve2 kanalını izlemek için Türksat uydusundan yayın almanız ya da diğer TV platformlarını kullanmanız gerekmekte.

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