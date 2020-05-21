Testleri negatif çıkan 'Kafalar' karantinadan çıktı
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Testleri negatif çıkan 'Kafalar' karantinadan çıktı

Brezilya'dan getirilip Tekirdağ'da karantinaya alınan 145 kişi arasında yer alan ünlü Youtuber grubu Kaflar üyeleri de 14 günlük sürecin ardından bugün tahliye oldu.

Testleri negatif çıkan 'Kafalar' karantinadan çıktı
21.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:10

Brezilya'dan getirilip Tekirdağ'da karantinaya alınan 145 kişi arasında yer alan ünlü Youtuber grubu Kaflar üyeleri de 14 günlük sürecin ardından bugün tahliye oldu. Grup üyeleri yurtta kendilerine çok iyi bakıldığını, kafalarını dinlediklerini ve evlerine döndüklerinde projelerine devam edeceklerini söyledi.

Bir proje için Brezilya'ya giden Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in oluşturduğu 'Kafalar' gurubu, korona virüs nedeniyle farklı ülkelerden getirilen 145 kişi ile birlikte Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı. Bugün karantina günleri dolan vatandaşlar gelen otobüslerle evlerine gönderilmeye başlandı. Yurtta bulunan Kafalar grubunun üyeleri de tahliye sonrası testlerinin negatif çıktığını ifade etti. Grup üyelerinden Fatih Yasin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 14 gündür devletimizin bize tahsis etmiş olduğu yurtlarda kaldık. Çok memnunduk buradaki bütün ekip arkadaşlarımıza ve diğer arkadaşlarımıza çok özverili ve iyi davrandılar. Hepimiz negatif çıktı. Buradaki herkese teşekkür ederim. Şimdi evimize gideceğiz. Evde bir haftalık bir dinlenme sürecimiz olacak. Evimize geçtikten sonra projelerimizi yazıp başlayacağız" dedi.

"Kafamızı dinledik"

Bilal Hancı ise yaptığı açıklamada, "Çok sıkıcı geçmedi. Hem kafamızı dinledik. Zaten yoğun bir iş temposundan çıkmıştık. Arkadaşlarımızla birlikte bu zamanı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Burada her şey çok iyiydi. Testimizde negatif çıktı. Brezilya'dan buraya kadar çalışan bütün yetkililere çok teşekkür ederim" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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