Tespit nasıl yazılır? TDK'ya göre tespit mi, tesbit mi?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "tespit". Peki, tesbit nasıl yazılır? TDK'ya göre tespit mi, tesbit mi yazılır?
Tesbit kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Tespit nasıl yazılır? Tesbit mi, tespit mi? TDK'ya göre tesbit kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TESPİT NASIL YAZILIR? TESBİT Mİ, TESPİT Mİ?
Tesbit nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "tespit" şeklindedir.
Tesbit: Yanlış
Tespit: Doğru
TESPİT İLE ÖRNEK CÜMLELER
"Bu şahane tespitlere bazı müdahaleler yapalım." - Cemil Meriç