Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu

Kayseri'de, polise teslim olmamak için çatıya çıkarak intihara kalkışan ve arkadaşı tarafından ikna edilip inince gözaltına alınan uyuşturucu ticareti şüphelisi Levent D. mahkemece tutuklandı.