Tesla Otonom Kontrollerde Tanımlı Nesne Sayısını Artıracak
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Tesla Otonom Kontrollerde Tanımlı Nesne Sayısını Artıracak

Elektrikli araçlar konusunda lider şirket olarak bilinen Tesla, otonom kontrollerde tanımlı nesne sayısını artırmak istiyor.

Tesla Otonom Kontrollerde Tanımlı Nesne Sayısını Artıracak
26.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:49

Elektrikli araçlar konusunda lider şirket olarak bilinen Tesla, otonom kontrollerde tanımlı nesne sayısını artırmak istiyor. Firma 2021 yol haritasını daha şimdiden belirledi. İşte merak ettiğiniz detaylar.

Elektrikli araçların geleceğin teknolojisi olacağı hiç şüphe taşımıyor. Özellikle de Tesla gibi kararlı firmaların otonom kontroller sağlayan sistemler üretmesi, elektrikli araçları daha cazip hale getiriyor. General Motors son olarak ömürlük bataryalar üretti ve böylece elektrik ile çalışan arabalar daha fazla dikkat çekti.

Tesla domine eden güç olmak istiyor

General Motors gibi firmaların güçlü batarya projelerine karşı, Tesla şirketi otonom sürüş teknolojisini artırmaya çalışıyor. Firmanın bunu yapabilmesi şimdilik pek kolay değil. Önlerindeki en büyük engel, tanımlı nesne sayısının az olması.

Tesla firması tanımlı nesne sayısını ne kadar çok arttırırsa, o kadar fazla otonom sürüş elde eder. Yani sadece direksiyondan ellerinizi çekmeniz otonom sürüş yaptığınız anlamına gelmiyor. Firma bunu adım adım gerçekleştiriyor. Örneğin, geçtiğimiz haftalarda şirketin araçları kırmızı ışığı algılamaya başlamıştı. Böylece trafikte daha güvenli bir kullanım sağlandı.

Yeni yapılan çalışmalar sonucunda; Tesla araçları çevresindeki diğer nesneleri de görmeye başladı. Küçük bir çöp tenekesinden, uyarı levhalarına kadar neredeyse her şey Tesla araçlarında algılanmaya başlanıyor. Firma burada derin öğrenme teknolojisini kullanıyor ve 2021 yılında en az %30 oranında makine öğrenimi artışı sağlamak istiyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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