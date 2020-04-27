Tesla Otonom Araçlar Şehir İçinde Kullanılabilecek!
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Tesla Otonom Araçlar Şehir İçinde Kullanılabilecek!

Otomotiv alanında söz sahibi olan Tesla otonom araçlar sayesinde etkisini arttırmayı düşünüyor.

Tesla Otonom Araçlar Şehir İçinde Kullanılabilecek!
27.04.2020 23:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:27

Otomotiv alanında söz sahibi olan Tesla otonom araçlar sayesinde etkisini arttırmayı düşünüyor. Özellikle de şirketin en büyük amacının tamamen sürücüsüz araçlar olduğunu söylemek gerekiyor. Görünen o ki kuruluş buna her geçen gün daha çok yaklaşıyor.

Tesla model araçlarla ilgili yapılan testlerde genellikle otonom olmasına büyük bir vurgu yapılıyor. Günümüzün otomotiv alanındaki en büyük gelişmelerden bir tanesi olan otonom araçlar, kısa süre içerisinde sürücüsüz modellere dönüşecek Tesla arabaları da bu büyük hedefi diğer kuruluşlarla paylaşıyor.

Tesla şehir içinde kusursuz kullanım sağlıyor

Tesla ile ilgili gelen sızıntılar ve görüntüler şirketin otonom araçlara büyük bir özellik getirdiğini ortaya koyuyor. Şehir içerisinde Tesla aracını kullanan bir kişi hiçbir problem yaşamadan trafikte akıp gidebiliyor.

Bu şimdiye kadar şirketin sürücüsüz araçlar tasarımına büyük ölçüde yaklaşıldığını gösteriyor. Tesla araçlarda bugüne kadar görülen otonom sürüş özellikleri ilginç detaylara sahip. Örneğin son gelen görüntülerde bu araçlarda dur yazılı tabelaların rahatlıkla okunabildiği görülüyor. Araç bunu algılıyor ve durabiliyor. Ayrıca kırmızı ışık gibi yerlerde de aracın kendiliğinden durduğunu görüyoruz.

Tesla araçlarının tamamen sürücüsüz modelleri için biraz daha fazla geliştirilmesi gerekiyor. Muhtemelen şirket bu yıl içerisinde önemli bazı güncellemeleri daha getirecek. Sizce Tesla tamamen sürücüsüz araçlara yakın mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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