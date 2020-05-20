Tesla Filmi
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20.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:57
Yönetmenliğini ve senaristliğini Michael Almereyda'nın üstlendiği Tesla'nın başrollerinde Ethan Hawke, Eve Hewson, Kyle MacLachlan, Hannah Gross ve Lois Smith yer alıyor.
Yönetmen: Michael Almereyda
Senaryo: Michael Almereyda
Oyuncular: Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Eve Hewson, Hannah Gross, Lois Smith, Ebon Moss-Bachrach, Josh Hamilton, Jim Gaffigan, Lucy Walters
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Tesla
Yapımcı Firma: RNG Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: RNG Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com