Tesla Filmi Tesla filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tesla filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Michael Almereyda'nın üstlendiği Tesla'nın başrollerinde Ethan Hawke, Eve Hewson, Kyle MacLachlan, Hannah Gross ve Lois Smith yer alıyor. Yönetmen: Michael Almereyda Senaryo: Michael Almereyda Oyuncular: Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Eve Hewson, Hannah Gross, Lois Smith, Ebon Moss-Bachrach, Josh Hamilton, Jim Gaffigan, Lucy Walters Filmin Türü: Biyografi Orijinal Adı: Tesla Yapımcı Firma: RNG Entertainment Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 96 dk. Dağıtıcı Firma: RNG Entertainment Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Tesla Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com