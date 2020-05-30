Tesla, Elon Musk'ın Kasasına 775 Milyon Dolar Ekledi 2 yıl önce Tesla ile anlaşan Elon Musk; 10 yıllık plan çerçevesinde şirketten maaş almayacaktı.

2 yıl önce Tesla ile anlaşan Elon Musk; 10 yıllık plan çerçevesinde şirketten maaş almayacaktı. Firma yeni bir yöntem denemesine izin verdi. Ortaya koyulan 12 operasyonel hedef gerçekleşirse, yaklaşık olarak 1,7 milyon Tesla hissesi alacaktı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan belgede, ilk hedefi gerçekleştiren Musk'ın; 1,69 milyon hisse almaya hak kazandığı ifade edildi. Tesla ile yapılan anlaşmada, hedeflere ulaştıkça 2018 tarihinde belirlenen değere göre hisse almak mümkün oluyor.

Elon Musk her başarılı olduğunda kasasına ekleme yapıyor

Musk, gerçekleştirdiği ilk operasyonel performansı ile birlikte; 805,8 dolar olan 1,69 milyon hisse senedini 350 dolara aldı. Bu sayede, yaklaşık 775 milyon dolarlık kar elde edecek.

Elon Musk, daha önce üzerinde anlaşılan 12 hedefi 10 yıl içinde tamamlarsa, toplamda 20,3 milyon Tesla hisse senedini kasasına geçirecek. Böylece Tesla'nın borsa değeri her arttığında, Musk'ın kazancı da aynı oranda artacak.

Tesla hisse değerlerine bakıldığında kısa bir süre önce sert bir düşüş yaşandığı görülüyor. Tam o tarihte Musk bir açıklama yapmıştı ve Tesla hisselerinin yüksek olduğunu söylemişti. Görüldüğü kadarıyla Musk, Tesla hisselerini ucuzdan toplamayı başardı. Sizce Elon Musk, bahsedilen hedefleri 10 yıl içerisinde gerçekleştirebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.