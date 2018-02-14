Tesla" Berlin'deki Avrupa Film Pazarı'nda Alıcılara Sunuluyor

– Henüz yapım aşamasında olan Tesla, Avrupa Film Pazarı'nda Millennium Media tarafından alıcılara tanıtılacak.

Ethan Hawke, elektriğin endüstride kullanım öncüsü Nikola Tesla'yı canlandırarak, Nicholas Hoult ve David Bowie gibi kişileri takip etmeye hazırlanıyor.

Hollywood Reporter'a göre, bu hafta Berlin'de gösterime girecek olan Tesla'da, Hawke'ın hem "Hamlet" hem de "Cymbeline" de beraber çalıştığı yazar-yönetmen Michael Almereyda ile de yeniden bir araya geldiğini gösterecek.

Almereyda'nın 2017'de "Marjorie Prime" filmini yaparken güncellediği senaryo, kendisi tarafından yazılmış bir ilk.

Passage Pictures ve Campbell Grobman Filmleri tarafından çekilen biyografi, AC motorun yaratılması ve Thomas Edison'la yaptığı şiddetli rekabet de dahil olmak üzere, Sırbistan doğumlu ünlü mucitin yaşamını ve zamanlarını konu alıyor.

Uri Singer ve Isen Robbins'in, Passage Pictures,Christa Campbell ve Lati Grobman'ın ise Campbell Grobman Filmleri için yapımcılığı üstlendiği filmde, Jeff Rice ise yönetici yapımcı olarak görev yapıyor. - İstanbul