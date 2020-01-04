Tesla, Almanya'da her yıl yarım milyon elektrikli araç üretecek
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Tesla, Almanya'da her yıl yarım milyon elektrikli araç üretecek

ABD'li otomotiv şirketi Tesla, Almanya'nın Berlin kentinde kıracağı fabrikada yıllık yarım milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

04.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:11
Tesla, Almanya'da her yıl yarım milyon elektrikli araç üretecek

(ABD) merkezli otomobil şirketi Tesla, 'nın Berlin kentinde kuracağı fabrikada yıllık yarım milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.


ABD'li şirketin internet sitesinden yayınlanan planlara göre, Berlin'de kurulacak ve "Gigafactory" olarak anılan fabrikada yıllık 500 bin araç üretilecek. Fabrikada elektrikli araçların montajının yanı sıra pil üretimi de yapılacak. Tesla'nın Model 3 ve Model Y araçlarının üretileceği tesislerde "gelecek modellerin" de piyasaya sunulmak üzere hazırlanacağı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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