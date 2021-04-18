Teşkilat Zehra kimdir? Zehra (Deniz Baysal Yurtcu) kaç yaşında, nereli? Deniz Baysal Yurtcu'nun dizi kariyeri ve biyografisi!

Teşkilat dizisi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Teşkilat Zehra kimdir? Gerçek adı ne? Teşkilat Zehra karakterini kim canlandırıyor? Deniz Baysal Yurtcu kaç yaşında, nereli? Teşkilat Zehra kimdir? Kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde.

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TEŞKİLAT ZEHRA KİM CANLANDIRIYOR?

Teşkilat dizisinde Zehra karakterini " Deniz Baysal Yurtcu " canlandırmaktadır.

DENİZ BAYSAL YURTCU KİMDİR?

Deniz Baysal Yurtcu (d. 5 Nisan 1991, İzmir), Türk oyuncudur.

İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

FİLMOGRAFİ

Bitmeyen Şarkı

Derin Sular

Babalar ve Evlatlar

Kayıp Şehir

Aşk Ekmek Hayaller

Kaçak Gelinler

Can Bedenden Çıkmayınca

Beyaz Yalan

Sevda Kuşun Kanadında

Rüzgarın Kalbi

Fazilet Hanım ve Kızları

Söz

Hizmetçiler

Teşkilat